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СМИ: Мадрид изучает, присоединиться ли к высылке российских дипломатов

Международная панорама
26 марта, 18:45 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 26, марта. /ТАСС

По ее сведениям газеты ABC, ожидается, что власти Испании примут решение после заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза

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МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Испании изучает вопрос о том, следует ли высылать из королевства российских дипломатов или отозвать для консультаций испанского посла в Москве. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

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По ее сведениям, ожидается, что власти пиренейского королевства примут решение после заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза, которое проходит в понедельник в Брюсселе.

В МИД Испании корреспонденту ТАСС данную информацию прокомментировать пока не смогли.

Ранее в понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада, приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В нем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию.

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