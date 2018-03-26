СМИ: Мадрид изучает, присоединиться ли к высылке российских дипломатов

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Испании изучает вопрос о том, следует ли высылать из королевства российских дипломатов или отозвать для консультаций испанского посла в Москве. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

По ее сведениям, ожидается, что власти пиренейского королевства примут решение после заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза, которое проходит в понедельник в Брюсселе.

В МИД Испании корреспонденту ТАСС данную информацию прокомментировать пока не смогли.

Ранее в понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада, приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В нем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию.