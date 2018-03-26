Испания вышлет двух российских дипломатов

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Испании собирается выслать двух российских дипломатов. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press.

По его информации, данное решение будет принято "в знак солидарности с Соединенным Королевством" по делу Сергея Скрипаля.

Ранее газета АВС передавала, что Мадрид изучает вопрос о возможной высылке или отзыве для консультаций испанского посла в Москве. По сведению издания, ожидается, что власти примут решение после заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза, которое проходит в понедельник в Брюсселе.

В МИД Испании корреспонденту ТАСС данную информацию прокомментировать пока не смогли.

Ранее в понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада, приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В нем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию.