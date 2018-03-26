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Посла РФ вызвали в МИД Словакии

Международная панорама
26 марта, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Встреча состоится в первой половине дня 27 марта

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Словакии Алексей Федотов приглашен во вторник, 27 марта, в МИД республики. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель посольства России Николай Левшунов.

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"Посла РФ Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии, - сказал он. - Встреча состоится в первой половине дня во вторник".

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна поддержит практические меры Евросоюза против России по делу Скрипаля, только если будет соответствующее решение всех без исключения государств ЕС. Братислава пока не объявляла о высылке дипломатов.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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