Земан поручил контрразведке проверить возможность складирования неизвестного вещества

ПРАГА, 26 марта. /ТАСС/. Президент Милош Земан дал поручение Службе безопасности Чехии (контрразведке) провести расследование по поводу возможного создания или складирования в прошлом на национальной территории нервно-паралитического отравляющего вещества, которым в Великобритании, как утверждается, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек.

"Президент республики поручил Службе безопасности Чехии установить, не создавался ли или складировался на территории Чехии нервно-паралитический газ на промышленных или научно-исследовательских объектах", - подчеркнул Овчачек.

Милош Земан принял в понедельник министра обороны республики Карлу Шлехтову и директора Службы безопасности Чехии Михала Коуделку. Обсуждалось дело Скрипаля и высылка из страны, в качестве выражения солидарности с Великобританией, трех российских дипломатов, о чем в тот же день объявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Дело Скрипаля

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.