Хантсман заявил об отсутствии конкретных сроков встречи Трампа и Путина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Конкретных сроков встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но Вашингтон рассчитывает, что она состоится. Об этом заявил в понедельник ТАСС посол США в Москве Джон Хантсман.

"По-моему, нет никаких конкретных сроков для проведения саммита, - сказал он. - Но мы надеемся, что когда-то это произойдет".

Хантсман напомнил, что желание о проведении личной встречи было высказано американской стороной во время телефонного разговора лидеров двух стран. "Он [Трамп] не меняет своего желания", - подтвердил дипломат.

20 марта президенты США и России провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил журналистам, что позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что по итогам телефонного разговора "президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места [проведения] такого возможного саммита".