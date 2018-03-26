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Хантсман заявил об отсутствии конкретных сроков встречи Трампа и Путина

Международная панорама
26 марта, 19:20 дата обновления: 26 марта, 19:29 UTC+3

При этом посол США в Москве заявил, что Вашингтон рассчитывает, что встреча состоится

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Конкретных сроков встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но Вашингтон рассчитывает, что она состоится. Об этом заявил в понедельник ТАСС посол США в Москве Джон Хантсман.

"По-моему, нет никаких конкретных сроков для проведения саммита, - сказал он. - Но мы надеемся, что когда-то это произойдет".

Хантсман напомнил, что желание о проведении личной встречи было высказано американской стороной во время телефонного разговора лидеров двух стран. "Он [Трамп] не меняет своего желания", - подтвердил дипломат.

20 марта президенты США и России провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил журналистам, что позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что по итогам телефонного разговора "президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места [проведения] такого возможного саммита".

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Персоны
Хантсман, Джон Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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