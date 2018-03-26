Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ирландия готова выслать по крайней мере одного российского дипломата

Международная панорама
26 марта, 19:27 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 26, марта. /ТАСС

По данным газеты The Irish Times, окончательное решение глава МИД страны Саймон Коувени примет по итогам "консультаций на самом высоком уровне"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Ирландия примет решение о возможных санкциях в отношении России по итогам заседания кабинета министров во вторник. Страна будет готова выслать по меньшей мере одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, сообщила в понедельник на своем сайте газета The Irish Times со ссылкой на источник в правительстве.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"США, Канада, Украина и 14 стран-членов ЕС объявили в понедельник о высылке сотрудников российских диппредставительств", - говорится в публикации. Издание уточнило, что вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени сделает заявление по России лишь по итогам "консультаций на самом высоком уровне". "Весьма вероятно, что по крайней мере один российский дипломат будет выслан", - уточнило издание.

Ранее в пятницу российский посол в Ирландии Юрий Филатов в беседе с корреспондентом ТАСС выразил сожаление по поводу того, что в Евросоюзе возобладала позиция поддержки Великобритании по вопросу инцидента в Солсбери.

"ЕС, к сожалению, поддался чувству ложной солидарности с британцами. Похоже, что Брюссель, соглашаясь с абсолютно бездоказательными обвинениями Лондона в адрес Москвы по "делу Скрипаля", желает лишь поддержать британского премьера Мэй в трудной ситуации, которую она сама и создала", - отметил дипломат. "Европейские политики используют формулировку о "высокой вероятности" вины России за случившееся лишь на основании того, что нет других правдоподобных объяснений. ЕС по сути предпочел последовать за безумной антироссийской кампанией, развернутой Лондоном", - сказал Филатов.

Инцидент в Солсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
США Канада Россия Украина Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
США высылают из страны 60 российских дипломатов
6
СМИ: сербы на севере Косова поднялись по тревоге и строят баррикады
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама