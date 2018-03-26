СМИ: Ирландия готова выслать по крайней мере одного российского дипломата

ДУБЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Ирландия примет решение о возможных санкциях в отношении России по итогам заседания кабинета министров во вторник. Страна будет готова выслать по меньшей мере одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, сообщила в понедельник на своем сайте газета The Irish Times со ссылкой на источник в правительстве.

"США, Канада, Украина и 14 стран-членов ЕС объявили в понедельник о высылке сотрудников российских диппредставительств", - говорится в публикации. Издание уточнило, что вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени сделает заявление по России лишь по итогам "консультаций на самом высоком уровне". "Весьма вероятно, что по крайней мере один российский дипломат будет выслан", - уточнило издание.

Ранее в пятницу российский посол в Ирландии Юрий Филатов в беседе с корреспондентом ТАСС выразил сожаление по поводу того, что в Евросоюзе возобладала позиция поддержки Великобритании по вопросу инцидента в Солсбери.

"ЕС, к сожалению, поддался чувству ложной солидарности с британцами. Похоже, что Брюссель, соглашаясь с абсолютно бездоказательными обвинениями Лондона в адрес Москвы по "делу Скрипаля", желает лишь поддержать британского премьера Мэй в трудной ситуации, которую она сама и создала", - отметил дипломат. "Европейские политики используют формулировку о "высокой вероятности" вины России за случившееся лишь на основании того, что нет других правдоподобных объяснений. ЕС по сути предпочел последовать за безумной антироссийской кампанией, развернутой Лондоном", - сказал Филатов.

Инцидент в Солсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.