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Болгария не планирует высылать российских дипломатов

Международная панорама
26 марта, 19:43 UTC+3 ВАРНА /Болгария/ 26, марта. /ТАСС

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 14 стран - членов Евросоюза приняли решение выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

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ВАРНА /Болгария/, 26 марта. /ТАСС/. Власти Болгарии не меняли своего решения и на данный момент не намерены высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Об этом говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства, которое приводит в понедельник агентство BGNES.

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"МИД Болгарии проинформировал, что власти страны не меняли своего решения и на данный момент не будут высылать российских дипломатов", - отмечает агентство.

Как заявил в Варне, где в понедельник проходит саммит ЕС - Турция, глава Евросовета Дональд Туск, 14 стран - членов Евросоюза приняли решение выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

"Сегодня уже 14 стран - членов решили выслать российских дипломатов после обсуждения на прошлой неделе на саммите ЕС атаки в Солсбери", - сказал он. "Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели", - добавил он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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