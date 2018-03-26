Мэй заявила, что состояние Скрипалей остается критическим

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Состояние бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных, как утверждает Лондон, в Солсбери 4 марта, остается критическим и вряд ли изменится в ближайшем будущем. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Терезы Мэй заявила, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

"Сергей и Юлия Скрипаль продолжают находится в критическом состоянии в больнице. К сожалению, на прошлой неделе врачи указали, что их состояние вряд ли изменится в ближайшем будущем, и они могут никогда полностью не поправиться", - сказала Мэй.

Во время своего выступления Мэй повторила свои же предыдущие заявления по инциденту в Солсбери, не только возложив на Россию ответственность за произошедшее, но и на разработку нервно-паралитических веществ. "У нас есть информация, что на протяжении последнего десятилетия Россия разрабатывала способы производства нервно-паралитических веществ, возможно, для убийства, и в рамках этой программы произвела и сделала запасы небольшого количества "Новичка", - сказала она, отметив, что это противоречит обязательствам Москвы в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.