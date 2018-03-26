Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй заявила, что состояние Скрипалей остается критическим

Международная панорама
26 марта, 19:55 дата обновления: 26 марта, 20:22 UTC+3

Они могут не поправиться в ближайшем будущем, заявила премьер-министр Великобритании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Состояние бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных, как утверждает Лондон, в Солсбери 4 марта, остается критическим и вряд ли изменится в ближайшем будущем. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Терезы Мэй заявила, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Сергей и Юлия Скрипаль продолжают находится в критическом состоянии в больнице. К сожалению, на прошлой неделе врачи указали, что их состояние вряд ли изменится в ближайшем будущем, и они могут никогда полностью не поправиться", - сказала Мэй.

Во время своего выступления Мэй повторила свои же предыдущие заявления по инциденту в Солсбери, не только возложив на Россию ответственность за произошедшее, но и на разработку нервно-паралитических веществ. "У нас есть информация, что на протяжении последнего десятилетия Россия разрабатывала способы производства нервно-паралитических веществ, возможно, для убийства, и в рамках этой программы произвела и сделала запасы небольшого количества "Новичка", - сказала она, отметив, что это противоречит обязательствам Москвы в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
США высылают из страны 60 российских дипломатов
6
СМИ: сербы на севере Косова поднялись по тревоге и строят баррикады
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама