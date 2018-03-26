Канцелярия Мэй: министры иностранных дел ЕС рассмотрят новые возможные меры против РФ

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят дальнейшие возможные меры против России, которые могут быть приняты на заседании Европейского совета в июне. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает агентство Reuters.

"Министрам иностранных дел было поручено рассмотреть вопрос принятия каких-либо дополнительных мер, их попросили доложить об этом к июньскому заседанию Евросовета", - сказал представитель британского премьера.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.