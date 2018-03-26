Хантсман: Вашингтон хочет продолжения диалога с Москвой по Украине, КНДР и безопасности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. США хотят продолжения диалога с Россией по таким темам, как Украина, КНДР и безопасность. Об этом в понедельник ТАСС заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

"Двери с нашей стороны открыты, мы хотим продолжить разговор в области безопасности, по раздражителям между двумя странами (Россией и США), по Северной Корее, надеемся также по Украине", - сказал дипломат, назвав украинскую проблематику центральной темой в повестке дня российско- американского диалога. "Необходимо решить этот вопрос перед тем, как можно будет урегулировать другие", - добавил посол.

Кроме того, по его словам, США готовы к проведению встречи с представителями России по рассмотрению возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). "Мы готовы встретиться, мы всегда на уровне профессионалов и экспертов продолжаем взаимодействие, - отметил он. - По договору СНВ-III будет созвана комиссия, и мы исходим из того, что в предстоящие недели будет очередной раунд переговоров [между РФ и США] по стратегической стабильности. Это важнейшие вопросы, которые касаются не только нас, но и всех стран мира".

15 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон обязаны работать дальше над продлением договора СНВ в интересах стратегической стабильности. Он отметил, что российская сторона подошла к контрольной дате по СНВ (5 февраля) без каких-либо проблем и шероховатостей в части выполнения документа. При этом в Москве "отфиксировали, что определенные процедуры переоборудования носителей под неядерные миссии, которые предпринялись Соединенными Штатами, не могут быть подтверждены как необратимые", заявил Рябков.

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Он остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Согласно последним официальным данным обеих сторон, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них, У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.