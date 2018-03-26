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Венгрия высылает одного российского дипломата

Международная панорама
26 марта, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Венгрия высылает российского дипломата, который занимался разведдеятельностью, говорится в заявлении

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ТАСС, 26 марта. Венгерский МИД объявил о высылке из страны одного представителя российской дипмиссии. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

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"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведдеятельностью", - говорится в кратком заявлении.

Ранее в понедельник ряд европейских стран, а также США и Канада объявили о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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