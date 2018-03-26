Суд в ФРГ продлил содержание Пучдемона под стражей

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Участковый суд в немецком городе Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) продлил в понедельник срок содержания под стражей бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, задержанного 25 марта на севере Германии. Об этом сообщил старший прокурор Георг Гюнтге.

Суд выдал распоряжение об оставлении политика под стражей. Теперь органы правосудия будут изучать вопрос его экстрадиции в Испанию.

Ранее в понедельник представитель Генеральной прокуратуры в Шлезвиге, которая рассматривает дело Пучдемона, сообщил корреспонденту ТАСС, что от Испании был получен ордер на его арест, но решение об экстрадиции экс-главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и лютеран приходится на 1 апреля.

"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", - отметил он. Пучдемону, по его словам, "вменяется в вину организация мятежа и растрата общественных средств". На рассмотрение дела об экстрадиции может уйти до 60 дней.

Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

В Германии мнения политиков и экспертов по вопросу экстрадиции Пучдемона разделились: одни предлагают выдать его Испании, другие призывают Берлин не торопиться и попытаться взять на себя роль посредника в конфликте вокруг Каталонии. Газета Süddeutsche Zeitung даже назвала Пучдемона "первым политическим заключенным" в современной Германии.