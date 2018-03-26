Македония решила выслать одного российского дипломата

СКОПЬЕ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Македонии намерены выслать из страны одного российского дипломата. Об этом сообщил в понедельник МИД республики.

"Министерство иностранных дел объявляет, что в тесной координации с нашими союзниками и партнерами из ЕС и НАТО и в знак солидарности с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии приняло решение объявить персоной нон грата одного дипломата Российской Федерации в Республике Македония из-за дела Скрипаля в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на данный счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Данная мера связана с так называемым делом Скрипаля, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Великобритания выступила с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.