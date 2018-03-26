Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Македония решила выслать одного российского дипломата

Международная панорама
26 марта, 21:13 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 26, марта. /ТАСС

Соответствующий документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОПЬЕ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Македонии намерены выслать из страны одного российского дипломата. Об этом сообщил в понедельник МИД республики.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Министерство иностранных дел объявляет, что в тесной координации с нашими союзниками и партнерами из ЕС и НАТО и в знак солидарности с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии приняло решение объявить персоной нон грата одного дипломата Российской Федерации в Республике Македония из-за дела Скрипаля в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на данный счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Данная мера связана с так называемым делом Скрипаля, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Великобритания выступила с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
Россия Македония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
4
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
7
США высылают из страны 60 российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама