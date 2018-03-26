Трамп призвал лидеров остальных стран присоединиться к высылке дипломатов РФ

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп призывал лидеров остальных стран присоединиться к решению США выслать российских дипломатов. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Это были скоординированные усилия. Президент говорил со многими зарубежными лидерами, нашими европейскими союзниками и другими, призывал их присоединиться к Соединенным Штатам в объявлении [этого решения]", - сказал он, комментируя действия остальных государств по высылке российских дипломатов.

По версии Шаха, данные меры "представляют собой не только важное послание, направленное российскому правительству, но и значительное снижение их (россиян - прим. ТАСС) разведывательного потенциала во всем мире, не только в Соединенных Штатах".

Сотрудничество с РФ

Также США хотят сотрудничать с Россией, но это зависит от российского правительства.

"Наши отношения с Россией, честно говоря, зависят от российского правительства, [президента РФ] Владимира Путина, и других членов руководства страны. Мы хотим иметь отношения сотрудничества, президент [США Дональд Трамп] хочет работать с Россией, но их действия иногда мешают этому", - сказал он.

Шах вновь упомянул об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которое британские власти приписывают Москве.

Шах назвал применение отравляющего вещества "безответственным". "Это не тот поведение, с которым Соединенные Штаты или союзники могут мириться. Но президент по-прежнему остается открытым для работы с россиянами в сферах, вызывающих общую обеспокоенность, к примеру, по контртерроризму, - продолжил представитель Белого дома. - Но это решение должны принять россияне".

При этом он заметил, что во время недавнего телефонного разговора Трамп и Путин обсудили целый спектр вопросов. "Определенно, этот разговор привел к положительным результатам. Президент продолжит вести дипломатию с Россией, с Путиным", - резюмировал Шах.

"У нас нет объявления о потенциальной встрече или каком-то саммите", - сказал Шах, когда ему напомнили, что Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным, состоявшегося 20 марта, выражал надежду на новую очную встречу с российским коллегой в не столь отдаленном будущем.

"Как я сказал, мы хотим работать с Россией. У нас есть сферы, вызывающие общую обеспокоенность, но мы можем работать с ними. Я уже упоминал [в качестве такой области сотрудничества с Россией] борьбу с терроризмом. Глобальная стабильность и другие вопросы - это то, над чем мы хотим работать с Россией", - отметил представитель Белого дома.

"Но мяч на их (россиян - здесь и далее прим. ТАСС) стороне поля. От них зависит, будут ли у нас плодотворные и конструктивные или же антагонистические отношения", - считает Шах.

"Опять-таки, нет объявления о встрече [Путина и Трампа]", - добавил представитель главы администрации США.

Решения США

Вашингтон предписал в понедельник покинуть американскую территорию сразу шестидесяти сотрудникам трех российских дипломатических миссий, расположенных в США. Кроме того, было объявлено о предстоящем закрытии генерального консульства России в Сиэтле (штат Вашингтон).

Как сообщил в специальном видеообращении американский посол в Москве Джон Хантсман, речь идет о "крупнейшей в истории США" высылке российских дипломатов, которые, по утверждению американской стороны, причастны к деятельности разведки своей страны. Посольство России в Вашингтоне должны покинуть 46 человек, генеральное консульство в Нью-Йорке - двое, а еще 12 - постоянное представительство при штаб-квартире ООН. Всем им отведена неделя на сборы. В такой же срок, то есть с 2 апреля, а по факту, как отметил посол России в США Анатолий Антонов, с 30 марта, приходящегося на пятницу, будет вынуждено прекратить работу генконсульство в Сиэтле.

Трансатлантическая солидарность

В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле. На это американские власти отвели неделю. Поводом для высылки послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Выступая на специальном брифинге для журналистов, представители исполнительной ветви власти США высокого ранга заявили, что принятые Вашингтоном меры "ослабят возможность России шпионить за американцами и проводить тайные операции, которые угрожают американской национальной безопасности". Согласно изложенной на брифинге информации, в США в настоящее время действует "больше 100 сотрудников разведки" России.

Распоряжение о закрытии генконсульства в Сиэтле обосновали его географической близостью к одной из баз американских подводных лодок и предприятиям авиационно-космической корпорации Boeing. Однако американская сторона предпочла умолчать о том факте, что помещения, занимаемые генконсульством в Сиэтле, даже не являются российской собственностью и находятся в многоэтажном офисном здании. Пояснений по поводу того, как несколько арендуемых комнат в офисном здании в центре города, в которых значительную часть времени находятся посторонние и к которым у спецслужб США есть фактически беспрепятственный доступ, можно превратить в разведывательный пункт, дано не было.

Решение Трампа

Как подтвердили ведущие брифинга, президент Дональд Трамп лично санкционировал все нынешние решения. "Это решение, к которому президент был причастен с самого начала, которое он лично принял после нескольких встреч со своей командой на минувшей неделе, и он был проинформирован о ведущейся подготовке [к оглашению решений американской стороны] в ходе уик-энда. Это совершенно его решение <...>", - сказал один из представителей правительства США.

Кроме того, ведущие спецбрифинга сообщили, что Вашингтон поддерживает решение Лондона не передавать Москве образцы химического соединения, которым был отравлен Скрипаль. "Позвольте мне сказать лишь, что мы поддерживаем решение Соединенного Королевства не предоставлять такие образцы", - сказал один из представителей исполнительной ветви власти США. Он напомнил, что "Соединенное Королевство приняло предложение Организации по запрещению химического оружия оказать содействие в проведении расследования". "Предоставление образцов России не обеспечило бы дальнейшей ясности насчет происхождения вещества, использованного при нападении", - считает ведущий брифинга.