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СМИ: Кипр не намерен высылать российских дипломатов

Международная панорама
26 марта, 21:45 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 26, марта. /ТАСС

Кипр входит в число 14 стран, которые не будут принимать такие меры, заявил официальный представитель правительства республики Продромос Продрому

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НИКОСИЯ, 26 марта. /ТАСС/. Республика Кипр не будет высылать российских дипломатов из страны. Об этом сообщил в понедельник Кипрскому информационному агентству официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Продромос Продрому.

"Кипр входит в число 14 стран, которые не будут принимать такие меры", - заявил официальный представитель, комментируя действия ряда стран ЕС в отношении РФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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