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Туск: следующий саммит ЕС - Турция по миграции пройдет в июне

Международная панорама
26 марта, 22:11 UTC+3 ВАРНА /Болгария/ 26, марта. /ТАСС

Председатель Европейского совета также призвал Анкару приложить дополнительные усилия для обеспечения соблюдения прав человека

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ВАРНА /Болгария/, 26 марта. /ТАСС/. Следующий саммит ЕС - Турция для обсуждения вопросов миграции пройдет в июне текущего года. Об этом заявил в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита.

"ЕС подтвердил свою полную поддержку Турции в рамках усилий по контролю миграции. Мы продолжим обсуждение этого вопроса на следующем саммите в июне", - сказал он.

Туск также призвал Анкару приложить дополнительные усилия для обеспечения соблюдения прав человека.

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