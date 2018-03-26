Туск: следующий саммит ЕС - Турция по миграции пройдет в июне

ВАРНА /Болгария/, 26 марта. /ТАСС/. Следующий саммит ЕС - Турция для обсуждения вопросов миграции пройдет в июне текущего года. Об этом заявил в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита.

"ЕС подтвердил свою полную поддержку Турции в рамках усилий по контролю миграции. Мы продолжим обсуждение этого вопроса на следующем саммите в июне", - сказал он.

Туск также призвал Анкару приложить дополнительные усилия для обеспечения соблюдения прав человека.