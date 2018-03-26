Туск: ЕС выразил озабоченность действиями Турции в Сирии и Эгейском море

ВАРНА /Болгария/, 26 марта. /ТАСС/. ЕС выразил озабоченность действиями Турции на севере Сирии, где Анкара проводит военную операцию, и в Эгейском море, где турецкие корабли препятствуют добыче газа на шельфе Кипра. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Турция.

"ЕС выразил озабоченность действиями Турции в Сирии, в частности в зоне Африна, где необходимо обеспечить полный гуманитарный доступ, а также в Эгейском море", - сказал он.