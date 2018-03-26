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Туск: на саммите ЕС - Турция не достигнуты компромиссы по Сирии и Кипру

Международная панорама
26 марта, 22:39 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 26, марта. /ТАСС

Также председатель Европейского совета высказался за продолжение политического диалога с Турцией

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БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Участники саммита ЕС - Турция не достигли компромисса по ситуации на Кипре и в Сирии. Об этом заявил в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита.

"Нет, мы не достигли конкретных компромиссных решений сегодня, - сказал он. - Добавлю, что прогресс по вступлению Турции [в ЕС] возможен только после разрешения этих вопросов".

В то же время Туск высказался за продолжение политического диалога с Турцией, подчеркнув, что Анкара остается важным партнером Брюсселя.

Туск повторил, что ЕС озвучил на саммите свои озабоченности по операции в сирийском Африне, по конфликту между Турцией с одной стороны и Кипром, Грецией и Италией с другой вокруг добычи газа на шельфе Кипра, по задержанию Турцией двух греческих пограничников, а также по проблеме отмены антитеррористических законов, которые, по мнению Брюсселя, нарушают права человека.

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Персоны
Туск, Дональд
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