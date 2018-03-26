Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Британская сторона распространила на брифинге для иностранных дипломатов в Москве распечатку по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол США в Москве Джон Хантсман.

"Вам стоит обратить внимание на информацию, которую обнародовала британская сторона, - сказал дипломат. - Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом. Это было в распечатке, которую раздавали [в британском посольстве]".

На реплику, что широкая общественность распечатку не увидела, посол ответил, что ее "раздавали всем, кто был на встрече". "Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна, - считает Хантсман. - Позиция и действия Великобритании соответствуют международному праву и обязательствам Лондона в рамках организаций и договоров, участниками которых он является".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 россиян. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ в английском городе Солсбери, в чем ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих государств не останется без ответа.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.