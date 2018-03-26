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Вучич: косовары не готовы к компромиссу с Сербией

Международная панорама
26 марта, 23:10 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 26, марта. /ТАСС

Глава Сербии считает, что албанская сторона не готова ни к какому компромиссу

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БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Приштина не готова к компромиссу с Белградом ни при каких условиях. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания Совета безопасности страны.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Белград рассчитывать на готовность албанской стороны к компромиссу, Вучич сказал: "Да нет, конечно. Они все лгали, никогда не были готовы ни к какому компромиссу, они все время лишь ждали, когда мы окажемся в тяжелом положении и признаем независимость Косово". "Эта работа бессмысленна", - подчеркнул сербский лидер.

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