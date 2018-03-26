Мэй: более 130 человек могли иметь контакт с отравляющим веществом в Солсбери

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Более 130 человек могли иметь контакт с отравляющим веществом, которое, как утверждает Лондон, было использовано 4 марта в Солсбери при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Терезы Мэй заявила, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

"В то время как министерство здравоохранения Англии ясно заявило о том, что риск населению находится на низком уровне, и ситуация остается таковой, по нашим оценкам, более 130 человек в Солсбери могли потенциально иметь контакт с этим нервно-паралитическим веществом", - сказала премьер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.