Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: более 130 человек могли иметь контакт с отравляющим веществом в Солсбери

Международная панорама
26 марта, 23:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, марта. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании также отметила, что министерство здравоохранения Англии ясно заявило о том, что риск для жителей находится на низком уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Более 130 человек могли иметь контакт с отравляющим веществом, которое, как утверждает Лондон, было использовано 4 марта в Солсбери при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Терезы Мэй заявила, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

"В то время как министерство здравоохранения Англии ясно заявило о том, что риск населению находится на низком уровне, и ситуация остается таковой, по нашим оценкам, более 130 человек в Солсбери могли потенциально иметь контакт с этим нервно-паралитическим веществом", - сказала премьер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
3
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама