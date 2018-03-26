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В Испании задержали самую разыскиваемую Европолом преступницу

Международная панорама
26 марта, 23:00 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 26, марта. /ТАСС

Полицейские не уточняют имени задержанной

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МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Каталонская полиция задержала в понедельник в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру подозреваемую в отмывании средств и торговле наркотиками. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

По их информации, имеется три ордера на арест женщины. При этом стражи порядка пока не уточняют имени задержанной.

Как передает газета El Pais, речь идет о Тане Вареле, которая считается "самой разыскиваемой Европолом женщиной". Она является единственной представительницей слабого пока, которая фигурирует в списке 70 самых разыскиваемых полицейской службой ЕС людей.

Варела находилась в бегах с 2011 года.

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