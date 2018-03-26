Экс-глава МИД Финляндии критикует решение о высылке дипломата РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 26 марта. /ТАСС/. Бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиойя не считает правильным шагом властей высылку дипломата РФ из страны в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Президент [Саули] Ниинистё был прав, указывая, насколько продолжение диалога с Россией теперь важнее, чем прежде. Время покажет, как это сочетается с тем, что сегодня мы приняли участие в операции по высылке дипломатов", - подчеркнул он.

"С теми данными, которые у меня есть, я не прибег бы к такому решению. Надеюсь, что у правительства есть больше информации для обоснования этого шага", - отметил Туомиойя. По его словам, хотя в отношении России имеются "серьезные подозрения", "в правовом государстве нужно основывать свои шаги на достаточных уликах, а не на подозрениях".

Ранее Финляндия приняла решение выслать одного сотрудника посольства РФ из-за дела Скрипаля. В правительстве страны отметили, что высылка дипломата "будет произведена в одно время с аналогичными действиями других стран ЕС". Президент страны при этом сообщил, что диалог с Россией в любом случае должен продолжаться.

Высылка дипломатов

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на данный счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Данная мера связана с делом экс-сотрудника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно- паралитического вещества. Впоследствии Великобритания выступила с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.