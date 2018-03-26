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Нетаньяху обсудил иранскую угрозу с главами МИД Германии и Франции

Международная панорама
26 марта, 23:20 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 26, марта. /ТАСС

Перед переговорами глава израильского правительства выступил с утверждением, что "основным спонсором терроризма в мире, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, является Иран"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в понедельник в Иерусалиме "иранскую агрессию" с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Оба высокопоставленных европейских дипломата находятся в настоящий момент с визитами в регионе.

"Мы находимся в неспокойном регионе, Израиль - единственная свободная демократия на многие километры вокруг, поэтому у нас общие ценности и интересы, - сказал Нетаньяху перед переговорами с Маасом. - Эти интересы разделяют с нами и многие в регионе - предотвращение ядерного вооружения Ирана, пресечение иранской агрессии, которая похожа на цунами в этом регионе и, конечно же, борьба с терроризмом". Высказывания главы кабмина еврейского государства на встрече с главой МИД ФРГ распространила в понедельник канцелярия премьера.

Перед переговорами с Ле Дрианом глава израильского правительства выступил с утверждением, что "основным спонсором терроризма в мире, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, является Иран". "Мы должны обуздать иранскую агрессию, а она обширна, и мы должны обеспечить, чтобы Иран не смог обзавестись ядерным оружием", - продолжил Нетаньяху. Он добавил, что считает это "проблемой первостепенной важности, стоящей перед международным сообществом в ближайшие месяцы, в ближайшие годы". Высказывания премьера также в понедельник распространила его пресс-служба.

Нетаньяху является одним из самых жестких критиков Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был подписан в Вене летом 2015 года, и призывает к кардинальному изменению условий этого соглашения, либо отмене сделки. 13 октября 2017 года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Ирану. Трамп отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.

14 июля 2015 года Тегеран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Исламской Республики. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года объявлено о начале реализации сделки, и тогда Вашингтон отменил рестрикции.

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Персоны
МААС, Хайко Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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