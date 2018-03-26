Парламент Словакии выразил доверие новому правительству республики

ТАСС, 26 марта. Правительство премьер-министра социал-демократа Петера Пеллегрини заручилось в понедельник поддержкой Национального совета (парламента) Словакии. Прямую трансляцию заседания высшего законодательного органа республики осуществлял сетевой телеканал Teraz.sk.

Доверие кабинету Пеллегрини, назначенного в четверг президентом Андреем Киской, выразил 81 из 144 присутствовавших в зале депутатов 150-местного Национального совета.

Против доверия правительству проголосовал 61 парламентарий от оппозиционных партий, которые требуют проведения в республике досрочных парламентских выборов. Воздержались два депутата.

Словацкая правительственная коалиция состоит из партии "Направление - социальная демократия", Словацкой национальной партии и опирающейся на многочисленное венгерское национальное меньшинство партии "Мост - Хид".

Правительство Пеллегрини стало преемником кабинета министров премьера Роберта Фицо, которой более недели назад ушел в отставку в связи с общественно-политическим кризисом, возникшим в республике после убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака.

Журналист, убитый 25 февраля, вскрыл факты коррупции во властных структурах республики. В одном из его материалов упоминались, в частности, имена двух помощников Фицо.