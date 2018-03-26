Секретариат ООН получил подтверждение от США о высылке дипломатов РФ

ООН, 26 марта. /ТАСС/. Секретариат ООН получил уведомление от миссии США при ООН о решении выслать из страны группу сотрудников представительства РФ при ООН. Генеральный секретарь ООН будет внимательно следить за сложившейся ситуацией, но каких-либо дальнейших комментариев по этой теме пока не будет. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы ознакомлены с объявлением правительства США о его решении предпринять меры в отношении некоторых дипломатов из Российской Федерации, находящихся в США, - указывается в его письменном заявлении, направленном в ТАСС. - Могу подтвердить, что миссия США при ООН проинформировала секретариат ООН о своем решении предпринять меры <...> против некоторых членов постоянного представительства Российской Федерации при организации. В результате этих действий от этих людей может потребоваться выезд из страны".

"Учитывая щекотливость нынешней ситуации, мы не будем выступать с какими-либо дальнейшими комментариями за исключением того, что подтвердим, что генеральный секретарь ООН будет внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости взаимодействовать с заинтересованными сторонами".

Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал недружественным шагом решение администрации США выслать 12 сотрудников российского представительства при ООН. "Это крайне неуместный и недружественный шаг, - заявил он в беседе с журналистами. - Нас уведомили о том, что 12 наших сотрудников должны покинуть США". На вопрос о том, соответствуют ли такие действия условиям соглашения между США и ООН, последовал ответ: "Я так не думаю".

В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле (штат Вашингтон). На это американские власти отвели неделю. Поводом для высылки послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.