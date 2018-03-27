Премьер Словакии заявил, что мало одних только обвинений в адрес РФ для высылки дипломатов

ТАСС, 27 марта. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая в понедельник на заседании Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что для высылки из республики российский дипломатов в связи с делом Скрипаля мало одних только обвинений, не опирающихся на прочные факты. Прямую трансляцию заседания высшего законодательного органа страны осуществлял сетевой телеканал Teraz.sk.

"Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением [на Скрипаля] стоит Россия", - отметил он. Пока же обвинения в отношении РФ не подкреплены доказательствами, добавил Пеллегрини.

"Мы не будем торопиться [высылать российских дипломатов], - сказал премьер. - Высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни".

Словакия, по словам премьера, в связи с инцидентом в Солсбери будет действовать решительно, но разумно и без "театральных жестов". Во вторник посол РФ в республике вызван для дачи объяснений по российской позиции в национальный МИД. Братислава однозначно осудила применение нервно-паралитического газа в Великобритании. Дальнейшие шаги, которые предпримет страна, зависят от развития ситуации.

Дело Скрипаля и высылка российских дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь 33-летняя Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.