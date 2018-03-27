Картер назвал катастрофой назначение Болтона помощником президента США по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Джимми Картер считает назначение Джона Болтона новым помощником главы государства по национальной безопасности катастрофой для страны. Такое мнение он выразил в понедельник в интервью газете USA Today.

Картер, в частности, назвал Болтона "воинственной фигурой", которая поддерживает катастрофические стратегии. "Возможно, одной из самых больших ошибок, которые совершил за время своего пребывания у власти президент [США Дональд] Трамп, является назначение Болтона, который уже долгое время выступает за войну против Северной Кореи и даже за нападение на Иран. Он был одним из ключевых людей, повлиявших на решение вторгнуться в Ирак", - сказал Картер, назвав решение Трампа "катастрофой для страны".

Трамп 22 марта написал на своей странице в Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначении на этот пост Болтона. Президент сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. Болтон, юрист по образованию, при бывшем американском президенте Джордже Буше - младшем в 2001-2005 годах занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а в 2005-2006 годах являлся постоянным представителем США при ООН.

Картер - второй по старшинству из ныне живущих американских экс-лидеров. 1 октября прошлого года ему исполнилось 93 года. Картер возглавлял Белый дом с 1977 по 1981 год. В этой категории он моложе только Джорджа Буша - старшего: разница в возрасте между ними составляет несколько месяцев.