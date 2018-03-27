CNN: посылки с порохом разослали на военные объекты около Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Подозрительные посылки, в том числе содержавшие взрывоопасные вещества, были направлены в понедельник на военные объекты, расположенные в окрестностях столицы США. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов.

Посылки в настоящий момент переданы Федеральному бюро расследований (ФБР) для проведения экспертизы. Одна из них была доставлена в понедельник в 08:30 по местному времени (15:30 мск) и привела к эвакуации курсантов из здания Университета национальной обороны на базе Форт-Макнейр в Вашингтоне.

"В 12:10 (19:10 мск - прим. ТАСС) отряд саперов, дислоцированный в Форт-Белвуре, штат Вирджиния, подтвердил, что посылка содержала порох и продукты сгорания", - цитирует телекомпания официального представителя сухопутных сил США Майкла Говарда. "Проведенное рентгеновское исследование указывает на наличие [навигационной системы] GPS и самодельного запала. Предмет был передан [на экспертизу] в целости, сведений о пострадавших нет", - добавил он.

Схожие инциденты произошли на территории лаборатории ФБР в Куантико (штат Вирджиния) и на базе Форт-Белвур.