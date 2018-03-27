Глава Еврокомиссии выступил в роли гаранта переговоров о присоединении Турции к ЕС

ВАРНА /Болгария/, 27 марта. /ТАСС/. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил гарантом продолжения переговоров о присоединении Турции к ЕС. Заявление об этом прозвучало в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Турция, который состоялся в Варне.

"Мне тяжело говорить о нынешнем состоянии отношений между Турцией и ЕС, но мы поддерживаем усилия Турции по продолжению диалога. Пока можем лишь обещать, что в один момент это присоединение произойдет. Считаю демагогией разговоры о прекращении переговоров. Я - гарант того, что переговоры о вступлении Турции в ЕС будет продолжены", - подчеркнул Юнкер.

В качестве рекомендации для активизации диалога глава Еврокомиссии предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану поработать над улучшением отношений с Кипром и Грецией, так как это является необходимым условием для улучшения отношений со всем сообществом.

"Встреча Турция - ЕС была нужна, она прошла честно и открыто. По ее итогам не должно быть неясных посланий, поэтому хочу подчеркнуть, что ЕС и Турция должны вместе двигаться вперед", - заявил Юнкер.

В свою очередь Эрдоган также заявил, что сотрудничество Турции и ЕС должно продолжаться. "Страны ЕС - стратегические партнеры Турции, будет ошибкой изолировать нашу страну, с которой государства Евросоюза имеют давние исторические отношения и критичные точки общего интереса. Вопреки имеющемуся негативу, каналы диалога должны быть открыты. Сегодня мы сделали первые шаги, но за ними должны последовать конкретные меры", - отметил он.

"Мы должны вместе работать над обеспечением безопасности на Балканах, во всех конфликтных зонах, должны вместе создавать стабильную Европу. Надеюсь, что период плохих отношений между Турцией и ЕС остался в прошлом", - добавил Эрдоган.