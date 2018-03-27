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WSJ: Белый дом проверяет законность выдачи двух кредитов фирме семьи зятя Трампа

Международная панорама
27 марта, 3:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Kushner Companies получила от Apollo Global Management кредит в размере $184 млн, а от Citigroup - кредит в $325 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. В Белом доме занялись проверкой того, нарушают ли кодекс поведения госслужащих два многомиллионных кредита, выданных фирме Kushner Companies, которую ранее возглавлял зять и старший советник президента США Джаред Кушнер. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

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Газета ссылается на письмо руководителя управления по вопросам этики федерального правительства США Дэвида Эпола. "Я обсудил данную тему с юрисконсультами Белого дома с целью обеспечить то, чтобы они приступили к процессу проверки фактов. Их требуется удостоверить, чтобы знать, были ли нарушены законы или нормативы", - написал он. "Во время обсуждения этих тем Белый дом информировал меня, что такой процесс уже начат", - добавил Эпол.

По сведениям газеты The New York Times, речь идет о компаниях Apollo Global Management и Citigroup. Основатель первой из них Джошуа Харрис выступал в роли советника для администрации Трампа и регулярно встречался с Кушнером. Они якобы обсуждали возможность назначения Харриса на какой-либо пост в Белом доме. Этого в итоге не произошло, однако в ноябре 2017 года Kushner Companies получила от Apollo Global Management кредит в размере $184 млн.

В начале марта 2017 года Кушнер также встретился с руководителем Citigroup Майклом Корбатом. Они обсуждали политику США в сфере торговли и финансов. Уже в конце месяца Kushner Companies получила от Citigroup кредит в размере $325 млн.

Представители всех трех упомянутых компаний заявили The New York Times, что встречи Кушнера с предпринимателями и выдача кредитов никак не связаны между собой. Издание отмечает, что Кушнер после назначения на пост старшего советника Трампа ушел с поста руководителя Kushner Companies, а также продал небольшую часть ее акций в трастовый фонд, возглавляемый его матерью. Газета утверждает, что несмотря на это, Кушнеру по-прежнему принадлежит доля в компании на сотни миллионов долларов. Эксперты, опрошенные журналистами издания, полагают, что информация об указанных кредитах вызывает вопросы относительно того, нет ли в данном случае конфликта интересов.

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