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Трамп обсудил с премьером Канады выдворение российских дипломатов

Международная панорама
27 марта, 3:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

В заявлении Белого дома говорится, что "поведение России" в ситуации с расследованием дела Скрипаля является "примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру"

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ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выдворение из государств групп российских дипломатов, что было сделано в качестве ответа на приписываемую Москве причастность к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

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В заявлении также содержится утверждение, что "такое поведение России представляет собой последний по времени пример ее дестабилизирующей деятельности по всему миру".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд Скрипаль, Сергей Викторович
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