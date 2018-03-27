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Welt: в правящей партии Германии назвали опрометчивой высылку российских дипломатов

Международная панорама
27 марта, 4:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

При этом вице-председатель СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених считает, что необходим последовательный ответ всего международного сообщества на инцидент в Солсбери

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ТАСС, 27 марта. Вице-председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал решение властей ФРГ объявить персонами нон грата четырех российских дипломатов. Свое мнение он выразил в интервью, опубликованном в понедельник в газете Die Welt.

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"Высылка четырех российских дипломатов является опрометчивой мерой и не соответствует политическим критериям, целесообразным в случае со Скрипалем", - заявил политик. Тем не менее, как утверждает Мютцених, необходим последовательный ответ всего международного сообщества на инцидент в Солсбери. "Возможно, российское правительство ответит нам аналогичными шагами", - предположил он.

Схожей позиции придерживаются парламентарии от Левой партии. "Я считаю [решение властей] неразумным. До сих пор нет доказательств причастности России к ужасному отравлению в Великобритании", - указал изданию один из членов этой партии Штефан Либих. По его словам, необходимо утвердить "верховенство закона вместо того, чтобы и дальше все более закручивать спираль конфликта".

Как отметил депутат Бундестага от "зеленых" Юрген Триттин, "в качестве показателя солидарности с Великобританией эта мера верна. Но сложившаяся ситуация ни в коем случае не должна вести к прекращению контактов Москвой".

 

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