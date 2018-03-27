CNN: Нуланд в 2014 году отклонила меры против вмешательства извне в выборы-2016

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Администрация 44-го президента Барака Обамы, а конкретно Виктория Нуланд в конце 2014 года отказалась от идеи принять меры для предотвращения угрозы приписываемого ныне Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США 2016 года. Об этом сообщил в понедельник в эфире телекомпании CNN бывший американский дипломат Бретт Брюэн, курировавший вопросы глобального взаимодействия в Белом доме с 2013 по 2015 год.

Пример Украины

По его утверждениям, в 2014 году он во время совещаний Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома предупреждал, что российские хакеры успешно сеют раскол в обществе Украины, и что в этом плане США рискуют повторить судьбу Киева. "Я в ситуационной комнате Белого дома неоднократно задавал вопрос, почему мы продолжаем считать это проблемой, которая затрагивает только Украину или Восточную Европу. Это же вещь, которая будет двигаться по Западной Европе, потом - к нашим берегам, и мы должны быть готовы к этому", - сказал Брюэн.

Он рассказал, что входил в состав оперативной группы, уполномоченной правительством США противостоять вмешательству РФ в выборы на Украине. По словам Брюэна, он с коллегами добился определенных успехов, представив отчет с фактами и наглядными видеоматериалами.

Нуланд идею отклонила

Он сказал, что ближе к завершению 2014 года предложил создать командный центр при Госдепартаменте с целью противостоять любой пропагандистской войне, которая может быть нацелена против США и их союзников. Эту идею лично отклонила занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США Виктория Нуланд, заявил Брюэн.

Сама Нуланд заявила CNN, что на тот момент у Госдепартамента не было лишних средств для воплощения в жизнь такого предложения. "Насколько я помню, Брюэн по сути предлагал воссоздать Информационное агентство США (орган внешнеполитической пропаганды, действовавший с 1953 по 1999 годы - прим. ТАСС), но для этого не было ресурсов", - пояснила она. "Тогда мы исходили из того, что противостоять было лучше путем предоставления правдивой информации СМИ, а не путем еще большей пропаганды", - добавила она.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ближайшие помощники изначально отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.