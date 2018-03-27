Российские дипломаты должны покинуть Канаду в течение 10 дней

ОТТАВА, 27 марта. /ТАСС/. Четыре дипломата из России, оказавшиеся в соответствующем списке канадского МИД, должны покинуть Канаду в течение ближайших десяти дней. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр транспорта Канады Марк Гарно.

"Они определенное время находились под наблюдением", - цитирует его телеканал CTV. По словам министра, эти дипломаты работают в российском посольстве в Оттаве и генконсульстве РФ в Монреале и "должны уехать из страны в течение 10 дней". В МИД Канады на запросы ТАСС относительно ситуации с сотрудниками российских дипмиссий отвечать не стали.

Ранее в понедельник глава МИД Канады Христя Фриланд объявила о высылке четырех российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, речь идет о двух сотрудниках посольства РФ в Оттаве и двух дипломатах из генконсульства РФ в Монреале, которых Оттава считает сотрудниками российских разведывательных служб. О сроках высылки она не сообщила. Кроме того, Фриланд заявила, что по тем же причинам Канада аннулирует три заявки российского правительства на дополнительную аккредитацию дипломатического персонала для работы в этой североамериканской стране.