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Узбекистан готов создать условия для переговоров между Афганистаном и движением "Талибан"

Международная панорама
27 марта, 8:43 дата обновления: 27 марта, 10:27 UTC+3

Отсрочка диалога будет стоить жизни многим невинным людям, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Узбекистан готов создать все необходимые условия для организации на своей территории прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Ташкенте, открывая работу международной конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"На внутриафганском уровне необходим диалог без предварительных условий между центральным правительством и основными силами вооруженной оппозиции, прежде всего движения "Талибан", - сказал Мирзиёев. По его мнению, отсрочка внутриафганского политического диалога будет стоить жизни многим невинным людям.

"Для обеспечения мирного процесса важно представить инициативу и выбор формата, времени и места проведения мирных переговоров самим афганцам", - отметил Мирзиёев. По его словам, речь идет об отказе от ведения боевых действий и безусловного соблюдения режима прекращения огня как вооруженной оппозицией, так и афганскими силами безопасности.

Глава Узбекистана подчеркнул, что в случае участия вооруженной оппозиции в мирных переговорах необходимо создать все условия для ее интеграции в политическую жизнь Афганистана.

По данным организаторов, в конференции, созванной по инициативе президента Шавката Мирзиёева, принимают участие представители более 20 стран и международных организаций. Делегацию России на форуме возглавляет Сергей Лавров.

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Персоны
Гани, Ашраф Гутерриш, Антониу Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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