Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД ФРГ приветствует пасхальное перемирие в Донбассе

Международная панорама
27 марта, 9:36 дата обновления: 27 марта, 9:39 UTC+3

Ведомство призвало все стороны конфликта соблюдать эту договоренность

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. МИД ФРГ назвал "важным сигналом" достижение договоренности о введении так называемого пасхального перемирия в Донбассе и призвал все стороны конфликта соблюдать его. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства Германии.

"Мы исключительно приветствуем его, ведь люди в зоне конфликта вынуждены переносить огромные страдания", - сообщили в МИД. Как подчеркнули в ведомстве, "важно, чтобы оно [перемирие] было стабилизировано посредством конкретных шагов, к которым относятся отвод тяжелых вооружений, разведение войск и разминирование".

"Мы призываем все стороны соблюдать соглашение и предпринять дальнейшие шаги для выполнения минских договоренностей", - добавили в МИД ФРГ.

В понедельник Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила намерение установить режим прекращения огня с 00:01 мск 30 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
5
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
6
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
7
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама