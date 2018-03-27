МИД ФРГ приветствует пасхальное перемирие в Донбассе

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. МИД ФРГ назвал "важным сигналом" достижение договоренности о введении так называемого пасхального перемирия в Донбассе и призвал все стороны конфликта соблюдать его. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства Германии.

"Мы исключительно приветствуем его, ведь люди в зоне конфликта вынуждены переносить огромные страдания", - сообщили в МИД. Как подчеркнули в ведомстве, "важно, чтобы оно [перемирие] было стабилизировано посредством конкретных шагов, к которым относятся отвод тяжелых вооружений, разведение войск и разминирование".

"Мы призываем все стороны соблюдать соглашение и предпринять дальнейшие шаги для выполнения минских договоренностей", - добавили в МИД ФРГ.

В понедельник Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила намерение установить режим прекращения огня с 00:01 мск 30 марта.