Пентагон: первые пилоты Афганистана пересядут с вертолетов Ми-17 на Black Hawk в мае

ВАШИНГТОН, 27 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Первая группа афганских военных летчиков пересядет с российских вертолетов Ми-17 на американские UH-60 Black Hawk в мае. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Афганские пилоты обучаются навыкам эксплуатации американских вертолетов на военном аэродроме Кандагара. Весь курс подготовки длится около 16 недель, сообщило агентство со ссылкой на американского майора Ника Плантэ, который является советником ВВС Афганистана по связям с общественностью. Обучение проходит в два этапа (начальный, продолжительностью шесть недель, и основной, на который требуется 10 недель), причем эти курсы проходят как начинающие пилоты, так и их опытные коллеги, имеющие налет на вертолетах Ми-17. Ко второму этапу готовятся вскоре приступить более 30 афганских пилотов. Причем первую фазу обучения они проходили не только на родине, но и в США, Чехии и ОАЭ.

Прогнозы минобороны США

Пентагон исходит из того, что Вооруженные силы Афганистана полностью пересядут с Ми-17 на UH-60 Black Hawk в течение трех-пяти лет, сказал в октябре 2017, глава командования сухопутных войск США, отвечающего за оказание военной помощи другим странам, генерал-майор Стивен Фармен..

" <...> Этот процесс будет идти <...> в течение следующих трех-пяти лет", - заявил американский военачальник, комментируя вопрос о том, как скоро афганцы, по мнению военного ведомства США, смогут начать самостоятельно эксплуатировать UH-60 Black Hawk и обслуживать эти машины.

Поставки Кабулу данной подержанной боевой техники Вашингтон начал в сентябре минувшего года. По словам Фармена, он и его подчиненные занимались подготовкой программы поставок вертолетов UH-60 Black Hawk в Афганистан на протяжении почти девяти месяцев.

Почти 160 вертолетов

К настоящему времени США передали Афганистану 11 этих летательных аппаратов. Как ожидается, к концу текущего года это число увеличится до 28. Вертолеты поставляются в самой дешевой модификации Alpha.

В общей сложности Кабулу намечается предоставить 159 таких машин. Процесс этих поставок планируется завершить в 2024 году.

Всего на вооружении Афганистана стоит, в соответствии с американскими данными, 46 Ми-17, из которых 25 сейчас не эксплуатируются. Как утверждал генерал Фармен, решение о передаче вертолетов UH-60 Black Hawk Афганистану было принято в том числе в связи с тем, что становилось сложно доставать запчасти для Ми-17.

Финансовая сторона вопроса

По имеющимся сведениям, каждый UH-60 Black Hawk, поставляемый в Афганистан, обходится Пентагону примерно в $8 млн. Решение о передаче этой техники Кабулу военное ведомство выработало не в последнюю очередь под давлением со стороны Конгресса США, который добивался прекращения закупок Ми-17 для нужд афганцев и их регулярного обслуживания российскими специалистами. Пентагон запрашивает у Конгресса $814 млн на реализацию этой программы, средства на нее должны выделяться каждый год частями по линии военного бюджета США. Таким образом, будущее этой программы по большому счету остается неясным.

Тем не менее Фармен выразил уверенность в том, что проект будет благополучно доведен до логического конца. "Любой, кто служит там (в Афганистане - прим. ТАСС) знает, что передвижение на вертолетах имеет ключевое значение, поэтому мы уходим от Ми-17. Основной момент заключается в том, что речь идет о чрезвычайно долгосрочном обязательстве США перед Афганистаном", - сказал при этом генерал.