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Анкара призывает все группы в Афганистане стать частью политического процесса

Международная панорама
27 марта, 10:21 дата обновления: 27 марта, 10:52 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 27, марта. /ТАСС

У афганского правительства есть уникальный потенциал продвигать процесс примирения, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Турция призывает все группы в Афганистане признать правительство республики и стать частью легитимного политического процесса. Об этом заявил во вторник на открывшейся в Узбекистане международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Национальное правительство Афганистана включает представителей всех сегментов афганского общества, поэтому у этого правительства есть уникальный потенциал и обязанность продвигать процесс примирения. Мы призываем все группы в Афганистане признать правительство Афганистана, осудить насилие и стать частью легитимного политического процесса, - сказал он. - Только мирный диалог, включающий все сегменты афганского общества, может привести к достижению мира и безопасности в Афганистане".

Кроме того, глава МИД Турции указал на необходимость начала "без предварительных условий диалога с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и выразил надежду, что это предложение не будет проигнорировано.

Чавушоглу также подчеркнул, что его страна намерена и дальше продолжать оказываться всяческую поддержку Афганистану. По его словам, общая сумма оказанной с 2001 года Турцией помощи этому государству превышает $1 млрд.

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