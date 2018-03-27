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МИД Китая не подтвердил информацию о прибытии в страну лидера КНДР Ким Чен Ына

Международная панорама
27 марта, 10:31 UTC+3 ПЕКИН 27, марта. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин заявила, что не имеет понятия, о чем идет речь

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© AP Photo/Wong Maye-E

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. МИД КНР не может подтвердить информацию о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Смотрите также

Источник: власти Китая подвергли цензуре сообщения в интернете о КНДР и Ким Чен Ыне

СМИ: в Пекин на спецпоезде могла прибыть сестра лидера КНДР

Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

"Мы не имеем понятия, о чем идет речь - если у нас будет по этому поводу информация, мы проинформируем общественность", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов.

В понедельник японские СМИ сообщили о прибытии в Китай неназванного высокопоставленного представителя КНДР. По данным агентства Bloomberg страну посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, однако во вторник южнокорейская газета "Хангук ильбо" проинформировала, что в Пекин на спецпоезде в качестве доверенного лица могла приехать младшая сестра верховного лидера - Ким Ё Чжон. По версии издания, цель ее визита - изложить руководству КНР последние изменения в политике Пхеньяна, включая подготовку к встречам Ким Чен Ына с президентами Республики Корея и США Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом.

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