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США призвали афганскую оппозицию сесть за стол переговоров

Международная панорама
27 марта, 10:55 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 27, марта. /ТАСС

По словам заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шэннона, Вашингтон продолжит оказывать давление на вооруженную афганскую оппозицию

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. США призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) прекратить насилие и сесть за стол переговоров с правительством Афганистана. Об этом во вторник заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон на проходящей здесь международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Мы поддерживаем усилия афганского правительства и лично президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани в предпринимаемых попытках по мирному урегулированию и одновременно призываем "Талибан" прекратить военные действия", - сказал Шэннон.

По его словам, США продолжат оказывать давление на вооруженную афганскую оппозицию для "достижения стабильности и процветающего будущего для народа Афганистана".

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Гани, Ашраф
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