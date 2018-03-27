США призвали афганскую оппозицию сесть за стол переговоров

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. США призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) прекратить насилие и сесть за стол переговоров с правительством Афганистана. Об этом во вторник заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон на проходящей здесь международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Мы поддерживаем усилия афганского правительства и лично президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани в предпринимаемых попытках по мирному урегулированию и одновременно призываем "Талибан" прекратить военные действия", - сказал Шэннон.

По его словам, США продолжат оказывать давление на вооруженную афганскую оппозицию для "достижения стабильности и процветающего будущего для народа Афганистана".