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Президент Афганистана: численность ИГ в стране не превышает 2 тыс. боевиков

Международная панорама
27 марта, 10:56 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 27, марта. /ТАСС

Ашраф Гани заверил, что у афганских властей достаточно потенциала, чтобы бороться с группировкой

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Численность террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Афганистана не превышает 2 тыс. боевиков. Об этом президент Исламской Республики Ашраф Гани сообщил во вторник в ходе международной конференции высокого уровня по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая проходит в Ташкенте.

"Много слухов [ходит] относительно масштабов деятельности ИГ. Позвольте привести некоторые факты: общее число [боевиков] группировок ИГ - менее 2 тыс. Мы вели борьбу с ними неустанно, совместно с нашими партнерами.<...> У нас достаточно потенциала для того, чтобы бороться с этим вызовом, мы все должны бороться с этой угрозой совместно", - сказал он.

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Персоны
Гани, Ашраф
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
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