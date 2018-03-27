Президент Афганистана: численность ИГ в стране не превышает 2 тыс. боевиков

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Численность террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Афганистана не превышает 2 тыс. боевиков. Об этом президент Исламской Республики Ашраф Гани сообщил во вторник в ходе международной конференции высокого уровня по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая проходит в Ташкенте.

"Много слухов [ходит] относительно масштабов деятельности ИГ. Позвольте привести некоторые факты: общее число [боевиков] группировок ИГ - менее 2 тыс. Мы вели борьбу с ними неустанно, совместно с нашими партнерами.<...> У нас достаточно потенциала для того, чтобы бороться с этим вызовом, мы все должны бороться с этой угрозой совместно", - сказал он.