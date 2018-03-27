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Суд в Киеве сделал предупреждение адвокатам Януковича за неявку на заседание

Международная панорама
27 марта, 10:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, марта. /ТАСС

Бывший лидер страны обвиняется в госизмене, рассмотрение дела перенесено на 4 апреля

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КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева во вторник объявил предупреждение адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича за неявку на слушание и перенес рассмотрение дела о госизмене на 4 апреля. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

"Заседание суда перенесено на 10:00 4 апреля", - объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Ходатайство сделать защите Януковича предупреждение в суд направила прокуратура, так как, по ее информации, адвокаты пропустили 11 заседаний.

В понедельник, накануне очередного слушания, адвокаты Януковича отправились в Германию. Как пояснил один из представителей защиты Виталий Сердюк, они намерены просить Совет Европы взять на контроль судебный процесс над бывшим президентом Украины для обеспечения безопасности и защиты своих коллег от политического преследования.

"Адвокаты вынуждены срочно посетить Германию для личного обращения в компетентные органы этого государства, которое было одним из гарантов подписания Соглашения об урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года. Кроме прочего, по этому соглашению следить за расследованием случаев насильственных действий на Украине с 30 ноября 2013 года должны были представители специально созданной Советом Европы Международной консультативной группы. Но они до сих пор не привлечены к судебным процессам против Виктора Януковича", - пояснил он.

Прокуратура Украины в рамках этого уголовного дела предъявила Януковичу обвинения по статьям "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", "Пособничество в ведении агрессивной войны". Ранее сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.

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