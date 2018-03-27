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СМИ: Пекин покинул спецпоезд, в котором могла находиться делегация КНДР

Международная панорама
27 марта, 11:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, марта. /ТАСС

Ранее МИД КНР не подтвердил информацию о прибытии в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына

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ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Спецпоезд, на котором 26 марта в Пекин предположительно прибыла делегация КНДР во главе с высокопоставленным представителем руководства страны, отправился с вокзала китайской столицы. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo. Более подробной информации не приводится, официальные СМИ КНДР к настоящему времени не информировали об этой поездке.

Со своей стороны, МИД КНР не подтвердил информацию о прибытии в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына, о чем ранее сообщило агентство Bloomberg. В то же время сеульская газета "Хангук ильбо" и ряд других южнокорейских СМИ отмечали, что в китайскую столицу, вероятно, прибыла сестра лидера КНДР - Ким Ё Чжон. В последнее время она активно вовлечена в дипломатию. В частности, в феврале в составе делегации КНДР она приняла участие в открытии Олимпиады в Пхёнчхане и встретилась с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, передав ему личное послание от своего брата с приглашением организовать контакты на высшем уровне.

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Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

В понедельник японские СМИ сообщили, что неназванный высокопоставленный представитель КНДР находится с визитом в столице Китая, куда прибыл на поезде. В воскресенье, согласно их данным, состав пересек границу по мосту китайско-корейской дружбы в городе Даньдун (провинция Ляонин). Как пишет агентство Kyodo, отели, расположенные рядом с этим местом, заранее приостановили бронирование номеров, окна которых выходят в сторону КНДР. Телеканал NHK также показал фотографию зеленого поезда с желтой полосой чуть ниже оконной линии, которую сделал один из жителей столицы Китая и выложил в социальные сети.

Отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Ир избегал авиаперелетов и передвигался исключительно по железной дороге. На своем поезде он неоднократно посещал Китай. Однако сам Ким Чен Ын, по сведениям южнокорейских СМИ, предпочитает самолеты. В качестве главы государства он еще ни разу не посещал Китай, отношения с которым у Пхеньяна в последнее время существенно ухудшились.

Последний из значимых визитов, которыми обменялись Китай и КНДР, состоялся в ноябре прошлого года. Тогда спецпосланник генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Сун Тао посетил Пхеньян, где проинформировал северокорейское руководство об итогах XIX съезда КПК, а также обсудил вопросы укрепления двусторонних межпартийных контактов.

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