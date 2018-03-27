МИД КНР: дело Скрипаля должно решаться путем переговоров и на основе реальных фактов

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля должна быть урегулирована на основе реальных фактов и с соблюдением норм международного права. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы с пристальным вниманием следим за ситуацией <…> и считаем, что дело Скрипаля должно быть урегулировано путем переговоров на основе реальных фактов, - отметила дипломат, отвечая на вопрос журналистов. - В данной ситуации каждая сторона должна соблюдать нормы международного законодательства и избегать любых действий парадоксального характера. <…> Необходимо отказаться от противостояния и мышления времен холодной войны".

"Китай выступает за равноправные отношения между всеми странами, опирающимися на принципы взаимной выгоды", - резюмировала Хуа Чуньин.

Ряд европейских стран и США и Канады объявили в понедельник о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в Солсбери нервно паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Еще до начала расследования Лондон обвинил в этом преступлении Россию, не предоставив, однако, никаких доказательств.