Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНР: дело Скрипаля должно решаться путем переговоров и на основе реальных фактов

Международная панорама
27 марта, 11:06 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, марта. /ТАСС

Каждая сторона должна соблюдать международное законодательство, сказала представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля должна быть урегулирована на основе реальных фактов и с соблюдением норм международного права. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"Мы с пристальным вниманием следим за ситуацией <…> и считаем, что дело Скрипаля должно быть урегулировано путем переговоров на основе реальных фактов, - отметила дипломат, отвечая на вопрос журналистов. - В данной ситуации каждая сторона должна соблюдать нормы международного законодательства и избегать любых действий парадоксального характера. <…> Необходимо отказаться от противостояния и мышления времен холодной войны".

"Китай выступает за равноправные отношения между всеми странами, опирающимися на принципы взаимной выгоды", - резюмировала Хуа Чуньин.

Ряд европейских стран и США и Канады объявили в понедельник о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в Солсбери нервно паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Еще до начала расследования Лондон обвинил в этом преступлении Россию, не предоставив, однако, никаких доказательств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
Китай Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
2
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
3
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Путин пообещал жителям Кемерова, что все виновные в пожаре в ТЦ будут наказаны
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама