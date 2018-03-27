Высылка дипломата РФ из Финляндии произойдет в течение двух недель

ХЕЛЬСИНКИ, 27 марта. /ТАСС/. Высылка российского дипломата из Финляндии в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля должна произойти в двухнедельный срок. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве РФ в Финляндии

"На это дано две недели", - сказали там.

В понедельник Финляндия приняла решение выслать одного сотрудника посольства РФ из-за дела Скрипаля. В правительстве страны отметили, что высылка дипломата "будет произведена в одно время с аналогичными действиями других стран ЕС". Президент страны при этом сообщил, что диалог с Россией в любом случае должен продолжаться.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США, Канада и Австралия приняли решение о высылке порядка 100 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на данный счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Данная мера связана с делом экс-сотрудника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Великобритания выступила с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.