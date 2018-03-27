МИД КНР: консультации с Ким Чен Ыном в Китае до переговоров с Трампом не исключены

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Китай не исключает возможности прибытия лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай для консультаций до проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом и его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Мы готовы предоставить все необходимые условия для этого, которые бы пошли на пользу урегулированию ситуации на Корейском полуострове, поддержанию там мира и безопасности. Мы окажем этому активную поддержку", - отметила дипломат, отвечая на вопрос западного журналиста.

По ее словам, Пекин рассматривает возможный межкорейский саммит по восстановлению мирного диалога исключительно в позитивном ключе.

В начале марта делегация Республики Корея посетила Пхеньян, где ее принял лидер КНДР Ким Чен Ын. По итогам визита стороны договорились провести межкорейский саммит в конце апреля. Затем в Вашингтоне начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён передал президенту США Дональду Трампу устное послание от Ким Чен Ына с предложением о проведении двустороннего саммита. В дальнейшем Чон Ый Ён посетил Китай и Россию.