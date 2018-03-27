МИД КНР: консультации с Ким Чен Ыном в Китае до переговоров с Трампом не исключены

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Китай не исключает возможности прибытия лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай для консультаций до проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом и его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Мы готовы предоставить все необходимые условия для этого, которые бы пошли на пользу урегулированию ситуации на Корейском полуострове, поддержанию там мира и безопасности. Мы окажем этому активную поддержку", - отметила дипломат, отвечая на вопрос западного журналиста.
По ее словам, Пекин рассматривает возможный межкорейский саммит по восстановлению мирного диалога исключительно в позитивном ключе.
В начале марта делегация Республики Корея посетила Пхеньян, где ее принял лидер КНДР Ким Чен Ын. По итогам визита стороны договорились провести межкорейский саммит в конце апреля. Затем в Вашингтоне начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён передал президенту США Дональду Трампу устное послание от Ким Чен Ына с предложением о проведении двустороннего саммита. В дальнейшем Чон Ый Ён посетил Китай и Россию.