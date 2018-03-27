Сербский министр призвал Россию включиться в диалог по Косову

БЕЛГРАД, 27 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербский министр инноваций и технологий Ненад Попович призвал Россию включиться в диалог по Косову. Об этом говорится в заявлении политика, поступившем во вторник в распоряжение ТАСС.

"Решительно осуждаем захват главы канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, а также насилие, совершенное в отношении сербов. Пришел момент, когда мы должны позвать Россию активно включиться в процесс решения вопроса Косова. Только включением России в диалог мы можем обеспечить безопасность сербского народа и защиту сербских интересов в Косово", - говорится в заявлении.

"У Сербии нет союзника ближе и искреннее, чем Россия, что показал ночной разговор президента Вучича и президента Путина", - подчеркнул Попович.

Ранее в понедельник Джурич был схвачен спецназом полиции непризнанного Косова в Косовска-Митровице и в наручниках доставлен в Приштину. Захват политика произошел, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, однако полицейский спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Во время захвата косовские полицейские избивали сербов прикладами, помощнику Джурича сломали ребра и повредили позвоночник, кроме того, травмы получили участники встречи, были также избиты несколько журналистов, в том числе женщины.