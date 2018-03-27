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Берлин считает, что для мира в Афганистане нужен диалог с талибами

Международная панорама
27 марта, 13:32 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 27, марта. /ТАСС

Спецпредставитель кабмина ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркус Потцель предложил разработать международную программу мер для поддержания мира в Афганистане

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Германии считает, что конфликт в Афганистане нельзя решить военным путем, необходимы мирные переговоры между правительством страны и движением "Талибан" (запрещено в РФ). В Берлине готовы содействовать такому диалогу, заявил во вторник спецпредставитель кабмина ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркус Потцель на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

"Мы понимаем, что сегодня военными методами конфликт не решить, его можно урегулировать только мирным путем, посредством переговоров между правительством и движением "Талибан", - сказал он. Потцель напомнил, что Кабул ранее предложил своим оппонентам начать диалог без предварительных условий. "Это хорошая возможность для установления мира, и мы поддерживаем эту инициативу", - подчеркнул представитель ФРГ. "Талибан" должен осознать свою ответственность, если они [талибы] патриоты своей страны, то они должны начать переговоры", - считает он.

Потцель отметил, что в Бонне были проведены уже две конференции по Афганистану. "Можно было бы провести и третью конференцию в Бонне и пригласить туда "Талибан", - предложил он.

Представитель ФРГ призвал разработать международную программу мер по поддержанию мира в Афганистане. "Эта программа должна быть инклюзивной, мы будем ее поддерживать", - заверил он.

Потцель также приветствовал усилия правительства Узбекистана в организации конференции и отметил, что она "является важной вехой" на пути урегулирования конфликта в Афганистане. "Германия будет продолжать поддерживать мирный процесс", - сказал дипломат.

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