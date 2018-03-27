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Ирландия высылает российского дипломата

Международная панорама
27 марта, 14:29 дата обновления: 27 марта, 14:49 UTC+3

Такое решение принято после консультаций с участием представителей различных ведомств и служб безопасности страны

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© EPA/AIDAN CRAWLEY

ДУБЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Ирландия вышлет сотрудника российского посольства в Дублине в свете событий в британском Солсбери.

Об этом заявил во вторник после заседания кабинета министров вице-премьер и глава МИД страны Саймон Коувени.

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"Российский посол в Дублине был информирован сегодня о том, что аккредитация одного из сотрудников его посольства будет отозвана", - говорится в официальном заявлении ирландского МИД. Решение о дипломатических санкциях было принято с учетом итогов консультаций "на самом высоком уровне", проведенных накануне, сообщил ранее Коувени.

По сведениям местных СМИ, в понедельник вопрос, связанный с "работой российского посольства в Дублине" обсуждался вице-премьером с главой правительства Лео Варадкаром, министром юстиции Чарлсом Фланаганом, представителями силовых ведомств. В тот же день Коувени проинформировал о планах Ирландии главу британского МИД Бориса Джонсона,

Накануне посол России в Ирландии Юрий Филатов в вечерней передаче на национальном телеканале RTE призвал ирландское правительство руководствоваться здравым смыслом и собственными национальными интересами. "Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы рушить позитивные отношения, сложившиеся между Дублином и Москвой", - заявил российский дипломат.

Инцидент в Солсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. После этого о высылках российских дипломатов объявили 16 стран-членов ЕС, а также Канада, США, Австралия, Норвегия, Албания и Украина.

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